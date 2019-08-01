ماهي أسماء الزوجات اليمنيات في هواتف ازواجهن ( استطلاع طريف )

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عدن - ياسمين التهامي - كشف عدد من الازواج الیمنیین عن أسماء زوجاتھم في تلفوناتھم المحمولة وفقا لاستطلاع اجري بصنعاء على عینة عشوائیة قوامھا 300 لاستطلاع رأي أجراه شخص، خلال الشھرین الماضیین.

وأوضح 50بالمئة من العینة(مائة وخمسون زوج) التي تم استطلاع رؤاھم أن أسماء

حبیبتي

حیاتي

زوجاتھم في تلفوناتھم ھي عبارة عن أسماء رومانسیة مترادفة منھا "

."عیوني

"قلبي

محبوبتي

"الوردة"

"القمر

روحي

وزیر الداخلیة"

فیما قال 35 بالمئة من العینة أن أسماء زوجاتھم في تلفوناتھم ھي

صیاد".

"أم الجن"

،"أم الصبیان"

"المدیر

وزارة الداخلیة"

واشار البقیة منھم الى أن أسماء زوجاتھم في تلفوناتھم ھي عبارة عن اسماء عادیة

بأسمائھن الطبیعیة المعروفة.

" في تعلیقھ على الموضوع، أن ھذه

واعتبر مستشار تربوي ونفسي لـ"المشھد الیمني

التسمیات المتعددة في ھواتف الازواج، تتنوع بتنوع المشاعر الزوجیة، و تعكس في كثیر

الزوجین، فبینما یعمد بعض الأزواج

من الأحیان العلاقة بین أي شخصین وخصوصاً

لكتابة عبارة جمیلة أو كنیة رومانسیة، یذھب آخرون لتسمیة زوجاتھم بتسمیات جافة بل

وعادیة.

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