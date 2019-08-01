شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يوجه رسالة شكر لأردوغان.. والأخير ينهي القطيعة بموقف ودي قبل قليل.. ووكالة تنقل (التفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عن شكره وتقديره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مشاعره الأخوية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس التركي بالملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم، عبر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز، شقيق الملك سلمان.

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ونشرت وسائل إعلام سعودية ان الرئيس التركي قدم التعازي للملك سلمان سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وأبناء الفقيد الصبر والسلوان .

وتوفى الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود، الأحد الماضي، عن عمر ناهز 96 عاماً، حيث أعلن الديوان الملكي بيان وفاته.

والأمير بندر بن عبد العزيز هو النجل العاشر من أبناء المؤسس الملك عبد العزيز الذكور، وترتيبه بين إخوته بعد الملك فهد مباشرة، ولم يتقلد الأمير بندر أي منصب رسمي في الدولة.