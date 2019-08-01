شكرا لقرائتكم خبر عن سابقة مثيرة للتوجسات ..هذا ما حدث بصنعاء اليوم وسط تكتم وسرية شديدة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت محكمة حوثية، اليوم الأربعاء، حكما بإعدام اثنين من موظفي الأمن السياسي بالعاصمة صنعاء. وقال المحامي عبدالرحمن برمان إن المحكمة الحوثية أصدرت حكما بإعدام موظفي سكرتارية الامن السياسي بصنعاء بتهمة نقل معلومات للتحالف العربي. Advertisements وبحسب برمان فإن الأشخاص الذين صدر بحقهم حكم الإعدام هم : ‏1-فاروق عبدالله الحميري ‏2-طارق محمد الصوفي و‏كان النطق بالحكم عليهما في مبنى الأمن السياسي في جلسة سرية وبدون حضور محاميهما

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