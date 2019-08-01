شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد لـ " محمد الحوثي " على اقالة " المشاط " له من منصبة بالمجلس السياسي ومصادر مطلعة تشكك في طريقته ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكد مصدر في مكتب محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الاعلى أن تتناولة مواقع الكترونية تابعه "للعدوان "عن خلاف جاري بين الرئيس المشاط ومحمد علي الحوثي بانها اخبار كاذبه لا اساس لها من الصحه وانما الغرض منها اشغال الناس والتغطيه على ما يرتكبه العدوان من جرائم في حق الشعب اليمني. وتزامن رد مكتب الحوثي مع تداول واسع لخبر عن منع الحوثي باستخدام التهديدات ولغة القوة نشر خبر عبر وكالة الأنباء اليمنية " سبأ " الخاضعة لسيطرة الحوثيين بصنعاء حول قرار اقالته من منصبة الصادر عن " مهدي المشاط " .

وبحسب مصادر مطلعة فأن نفي محمد الحوثي عبر " مصدر" في مكتبة رغم عدم وجود مكتب له بعد الغاء ما يسمي باللجنة الثورية العليا وليس عبر تغريدة في حسابه الشخصي لما يتردد عن اقالته من عضوية المجلس السياسي الأعلى للانقلابيين بصنعاء يمثل تاكيدا لما تم تداوله في هذا الصدد .

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كانت هذه تفاصيل خبر أول رد لـ " محمد الحوثي " على اقالة " المشاط " له من منصبة بالمجلس السياسي ومصادر مطلعة تشكك في طريقته ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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