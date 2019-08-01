وأخيرا الرئيس هادي يعود إلى عدن بعد ساعات من دعوات إماراتية لتقسيم اليمن.. وهذا أول عمل يقوم به

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عدن - ياسمين التهامي - بعد ساعات من دعوات مستشار ولي عهد أبوظبي، عبدالخالق عبدالله، لتقسيم اليمن، قال مصدر مقرب من مكتب الرئاسة اليمنية ” إنه من المرجح ” إن يقضي رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي إجازة عيد الأضحى في مدينة عدن – جنوب اليمن . ووفق تصريح مصدر طبي للمشاهد ” فإن وزارة الصحة وجهت بتجهيز العيادة الرئاسية في القصر الرئاسية بمعاشيق خلال هذا الأسبوع. Advertisements وأكدت المصادر أن تلك التجهيزات والترتيبات يُشرف عليها وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، المسئول عن عملية رفد العيادة الرئاسية بالمعدات والأجهزة المناسبة. وكان البرنامج الوطني للإمداد الدوائي قد أعلن، اليوم الثلاثاء، رفده عيادة رئاسة الجمهورية بعدن، بتجهيزاتٍ طبية؛ قال إنها خاصة بتقديم خدمات صحية للموظفين الإداريين في رئاسة الجمهورية. وعاد الرئيس هادي مؤخرًا من رحلةٍ علاجية إلى الولايات المتحدة، أجرى خلالها فحوصاتٍ طبية، اعتاد على إجراءها بشكل دوري هناك.عا

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