منعت أمانة موظف بالجمارك السعودية، بأحد المنافذ من قبول رشوة من أحد المسافرين، وتنسيق الهيئة العامة للجمارك مع الجهات المختصة يضبط الراشي.
رفض موظف بالجمارك السعودية، تلقي رشوة من أحد المسافرين، وذلك بعد أن عرض عليه المسافر «هدايا» مقابل إدخال ممنوعات عبر أحد المنافذ الجمركية.
ووفق ما ذكر الموقع الإلكتروني لـ«الجمارك السعودية»، أبلغ الموظف إدارة الجمرك التي بدورها قامت بإبلاغ الجهات الأمنية لاتخاذ اللازم؛ حيث سارعت الجهات الأمنية بالتنسيق مع الجمارك السعودية في إجراء تحرياتها لضبط الراشي.
ومن جانبه، كرم محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، الموظف نظير نزاهته وإخلاصه في عمله.
وفي هذا الشأن، أوضحت الجمارك السعودية أن رفض الموظف تلقي الرشوة يُمثل أخلاقيات منسوبي الجمارك ونهجهم الذي يسيرون عليه عند أداء مهامهم.
كانت هذه تفاصيل خبر موظف بالجمارك السعودية يرفض «رشوة» من مسافر لتمرير ممنوعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.