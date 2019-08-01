موظف بالجمارك السعودية يرفض «رشوة» من مسافر لتمرير ممنوعات

منعت أمانة موظف بالجمارك السعودية، بأحد المنافذ من قبول رشوة من أحد المسافرين، وتنسيق الهيئة العامة للجمارك مع الجهات المختصة يضبط الراشي.

رفض موظف بالجمارك السعودية، تلقي رشوة من أحد المسافرين، وذلك بعد أن عرض عليه المسافر «هدايا» مقابل إدخال ممنوعات عبر أحد المنافذ الجمركية.

ووفق ما ذكر الموقع الإلكتروني لـ«الجمارك السعودية»، أبلغ الموظف إدارة الجمرك التي بدورها قامت بإبلاغ الجهات الأمنية لاتخاذ اللازم؛ حيث سارعت الجهات الأمنية بالتنسيق مع الجمارك السعودية في إجراء تحرياتها لضبط الراشي.

ومن جانبه، كرم محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، الموظف نظير نزاهته وإخلاصه في عمله.

وفي هذا الشأن، أوضحت الجمارك السعودية أن رفض الموظف تلقي الرشوة يُمثل أخلاقيات منسوبي الجمارك ونهجهم الذي يسيرون عليه عند أداء مهامهم.