خادم الحرمين يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس التركي للعزاء في وفاة الأمير بندر

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفيًّا، من الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا، عبر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وأبناء الفقيد الصبر والسلوان .
وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره للرئيس التركي على مشاعره الأخوية وتعازيه ومواساته في الفقيد.
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