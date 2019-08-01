الروساء: وصول أول رحلة طيران أمريكية تحمل 168 حاجًا للسعودية منذ 22 عامًا

أعلن المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الروساء، وصول أول رحلة جوية لشركات الطيران الأمريكية، اليوم الأربعاء، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي.
وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كتب الروساء: «وصلت اليوم الأربعاء إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، أول رحلة جوية لشركات الطيران الأمريكية، قادمة وعلى متنها 168 مسافرًا قدموا لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440هـ، وبذلك تكون أول رحلة لشركات الطيران الأمريكية تصل إلى المملكة منذ العام 1997م».
وفور وصول الحجاج إلى الصالة كان في استقبالهم عدد من المسؤولين في إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي، ووزارة الحج والعمرة والقنصلية الأمريكية؛ حيث استقبلوا الحجاج بحفاوة وتم تقديم الورود لهم.
من جهته، أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري، أن الهيئة حرصت على تقديم التسهيلات اللازمة لوصول رحلة الطيران الأمريكية، مبينًا أن ذلك سيسهم في تحفيز باقي الناقلات الجوية الأمريكية؛ لتسيير الرحلات بين الدولتين الصديقتين.
ونوّه بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، على توفير كل ما من شأنه الرقي بمنظومة النقل الجوي بالمملكة، وبمتابعة مستمرة من قبل وزير النقل؛ لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.
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