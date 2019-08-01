ثقافي / "فضائل عشر ذي الحجة" محاضرة في السيح غداً



السيح 28 ذو القعدة 1440هـ الموافق 31 يوليو 2019م واس

يقيم مركز الدعوة والإرشاد بالخرج غداً ، محاضرة بعنوان " فضائل عشر ذي الحجة " يلقيها الشيخ عبدالرحمن المقيبلي بعد صلاة العشاء في جامع العنقري بحي المنتزه

بمدينة السيح.

‏وتأتي المحاضرة ضمن المناشط الدعوية التي ينظمها المركز لتبصير الناس بكل ما ينفعهم من أمور دينهم ودنياهم.

// انتهى //

02:01ت م

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