حج / جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة تواصل استقبال حجاج بيت الله الحرام



المدينة المنورة 28 ذو القعدة 1440هـ الموافق 31 يوليو2019م واس

تواصل جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة تنفيذ خطتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام عبر قوة جوازت المطار والقوة المسانده من طلبة معهد الجوازات .

وأوضح قائد قوات الحج بجوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة العميد فواز بن قالط الفقير أن الجهود التنظيمة في استقبال حجاج بيت الله الحرام وتوزيع الرحلات تعتمد على خمس صالات ، من خلال وجود اكثر من "١٠٠" منصة استقبال تم تجهيزها بالكادر البشري المؤهل خصيصاً لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام، وتم زيادة عدد منصات الاستقبال وتزويدها بأحدث أجهزة الكشف عن الوثائق المزورة وأجهزة الحاسب الآلي.

وأكد العميد الفقير أن جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي تعمل بالقوة البشرية المؤهلة التي تسهم في إنهاء إجراءات الحجاج على وجه السرعة دون حدوث ازدحام أو تكدس ، بفضل الله سبحانه وتعالى ثم الخطط المعدة لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام .

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