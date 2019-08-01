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محلات ذهب بخميس مشيط تخالف قرار التوطين
متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - خميس مشيط
شكا العديد من المواطنين من وجود محلات بمحافظة خميس مشيط تجاهلت قرار التوطين؛ حيث قامت بتوظيف عمالة آسيوية تعمل بكل أريحية في هذا المجال.
“متابعات الخليج 365” وخلال جولتها في تلك المحلات التقت بشاب سعودي يعمل في محل مجوهرات، وذكر في حديثه أن هناك محلات عملت على إبعاد بعض الشباب السعوديين وإحلال عمالة أجنبية.
وطالب الشاب من الجهات المسؤولة بتكثيف جولاتها الرقابية لضبط تلك المخالفات، وضمان تطبيق قرارات التوطين.
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