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أمير الرياض يقدم العزاء في وفاة نويشي الشيباني

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2019-08-01

أمير الرياض يقدم العزاء في وفاة نويشي الشيباني

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، واجب العزاء والمواساة في وفاة نويشي بن ثقل الشيباني- رحمه الله-، خلال زيارة قام بها سموه لمقر العزاء في قصر الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

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وسأل الأمير فيصل بن بندر الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهته أعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، وأسرة الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير الرياض على تعازيه ومواساته، داعين الله أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته.

 





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