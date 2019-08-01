عهد الشمري.. أول قيادية بأمانة حفر الباطن

2019-08-01

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

Advertisements

أصدر أمين حفر الباطن، المهندس علي بن سعيد الغامدي، قرارًا بتكليف المهندس رائد بن سعيد الغامدي مديرًا للإدارة العامة لتقنية المعلومات، وقرارًا بتكليف الموظفة عهد نافع الشمري مديرًا لإدارة الخدمات الإلكترونية.

كما تم تكليف الموظف متعب حامد الشمري مديرًا لإدارة الدعم الفني، وتكليف الموظف عبدالعزيز محمد العيدي مديرًا لإدارة تطوير الأنظمة، وتكليف الموظف عبدالرحمن عايد الرويلي مديرًا للإدارة العامة للأمن السيبراني.