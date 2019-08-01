رئيس مجلس الإفتاء التركي: تطور كبير في خدمات المملكة لراحة ضيوف الرحمن

جدة - عمرو شويل أثنى الدكتور أكرم كلاش رئيس مجلس الإفتاء برئاسة الشؤون الدينية التركية ورئيس الإرشاد والتوعية للحجاج الأتراك على خدمات المملكة العربية السعودية لتسهيل الحجاج الأتراك، ملاحظا تناميا كبيرا في جودة الخدمات، مستدلا بالمشاريع العملاقة كجسر الجمرات وغيرها التي كان لها أكبر الأثر في أن يؤدي الحجاج نسكهم بيسر وسهولة وأمان.

وأبان الوزير التركي خلال زيارته للمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا واستراليا ولقائه برئيسها المطوف طارق عنقاوي أن الهدف من هذا الزيارة هو بحث تطوير الخدمة المقدمة لقرابة 80 ألف حاج تركي سيؤدوا فريضتهم هذا العام.

وأضاف: “منذ سنوات ونحن نتعامل مع المؤسسة ونجد منهم كل التعاون والمساعدة، ونحن هنا كي نقدم الشكر والعرفان للقائمين على خدمة الحجاج الأتراك بكل إخلاص وتفاني”.

وشدد الوزير التركي على ان الحاج يأتي مرة وحيدة في العمر لأداء الحج لذلك لابد ان يجد خدمة مميزة منذ وصوله للمطار مرورا بزيارته للمدينة المنورة ثم مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وإنتهاءا بمغادرته.

Advertisements

ويؤكد وجود ثناء كبير من كل الحجاج الاتراك والمشرفين على الخدمات المقدمة لهم، والكل يشكر ويثني نظرا للحرص الكبير والدائم على تطوير وتحسين الخدمات عاما بعد عام.

واستشهد الوزير التركي بالخيام المكيفة المطورة في المشاعر التي تدل على حرص القائمين على خدمة الحجاج بتأمين أجواء مناسبة كي يؤدي الحاج نسكهم براحة كبير في ظل الاجواء الحارة وهو يؤكد مدى حرص المملكة وكل العاملين في خدمة الحجاج من المطوفين وغيرهم على تذليل كل العقبات وتسهيل أداء الفريضة.

ولاحظ الوزير التركي مدى حب وشغف المطوفين لمهنتهم، حيث يتوارثوه جيلا بعد جيل وهم يملكون نفس العزيمة والإخلاص والتفاني في خدمة ضيوف الرحمن.

شهد اللقاء حضور عثمان طراشجي نائب رئيس مكتب الشؤون الدينية التركية، والدكتور سليمان صاري ملحق الشؤون الدينية التركية، ورمزي بيرجان رئيس دائرة خدمات الحج والعمرة.