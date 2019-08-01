شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد: المملكة حريصة على دعم باكستان في المجالات كافة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نيوم)

أشاد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، بتميز العلاقات التي تربط بين المملكة وباكستان، وسعي البلدين لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، وحرص القيادة في المملكة على دعم باكستان في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال تلقيه اتصالاً هاتفيًا من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الذي وصف المملكة بالصديق الذي تثق به باكستان، مدللاً بذلك بوقوفها الدائم مع باكستان في كل المحن والأوقات الصعبة، وأن بلاده لا يمكن أن تنسى هذه المواقف إطلاقاً.

كما عبر خان عن شكره وتقديره لولي العهد على جهوده ومساندته لكل ما يدعم باكستان ويحقق مصالحها، مؤكدا أن تطوير العلاقات مع المملكة يعد أولوية قصوى لباكستان.