شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء الأمير بندر بن عبدالعزيز يستقبلون المعزين في وفاة والدهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وأصحاب السمو الملكي أبناء وأحفاد الأمير بندر بن عبدالعزيز - رحمه الله - في قصر الأمير بندر بالرياض مساء اليوم المعزين من أصحاب السمو الملكي الأمراء، والفضيلة والمعالي، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة وجموع المواطنين، الذين قدموا تعازيهم ومواساتهم في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - .

كما استقبل أصحاب السمو الملكي الأمراء ،رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة مبعوث ونائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي بن

محسن بن صالح ورئيس مجلس وزراء الجمهورية اليمنية الدكتور معين بن عبدالملك بن سعيد الذين قدموا العزاء في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز - رحمه الله - .

وأعرب أصحاب السمو الملكي الأمراء عن شكرهم وتقديرهم للجميع على ما عبروا عنه من مشاعر صادقة ، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.