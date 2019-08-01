شكرا لقرائتكم خبر عن بيشة: إغلاق مطعم «بروست» تسبب في تسمم 18 شخصاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سياف الشهراني (بيشة)

أغلقت بلدية محافظة بيشة مطعم «بروست» شهير بوسط البلد في المحافظة، تسبب في تسمم 18 شخصاً من الجنسية السعودية والآسيوية.

واوضح المتحدث باسم «صحة بيشة» علي آل بخيتان، أن قسم الطوارئ بمستشفى الملك عبدالله في محافظة بيشة استقبل 9 حالات جديدة من الجنسية السعودية (6 ذكور و3 نساء) تراوحت أعمارهم ما بين 5 سنوات و49 سنة، وبالكشف عليهم اتضح إصابتهم بالتسمم نتيجة تناولهم وجبة «بروست» من نفس المطعم الذي تسبب في تسمم 9 آسيويين أمس (الثلاثاء).

وكان قسم الطوارئ بالمستشفى قد استقبل أمس 9 حالات من جنسية آسيوية تُعاني من آلام في البطن وقيئ وإسهال، وبعد الكشف عليهم اتضح إصابتهم جميعاً بتسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبة «بروست» من أحد المطاعم.