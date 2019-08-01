الرئيس العام لشؤون الحرمين يستقبل حجاج دولة الصين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ورحَّب معالي الرئيس بسماحة الشيخ والوفد المصاحب له، وجرى خلال اللقاء استعراض الخدمات المقدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما.

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كما أشاد سماحة مفتي الصين بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-في خدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي واهتمامه بالعلماء المسلمين حول العالم.

كما امتدح سماحته جهود الرئاسة العامة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار، برئاسة معالي الرئيس العام في إنفاذ التوجيهات الكريمة من القيادة الحكيمة – أيَّدها الله – .

وفي الختام تقدَّم سماحة الشيخ بالشكر والتقدير على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، داعيًا الله أن يوفق الجميع لما فيه خير في خدمة الحرمين الشريفين والأمة الإسلامية.