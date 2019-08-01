، خطط "الكشافة" في الحج تتضمن تسخير جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن ،

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أكد القائد العام لمعسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، الدكتور صالح بن رجاء الحربي، أن خطط جمعية الكشافة في الحج تتفق مع محور "مجتمع حيوي" في رؤية السعودية 2030، التي تضمنت تسخير الطاقات والإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن، وتوفير كل ما يلبي احتياجات ضيوف الرحمن، ويحقق تطلعاتهم.
جاء ذلك خلال ترؤسه مساء أمس بمعسكر الجمعية الرئيس في مشعر عرفات اجتماعًا لقادة المعسكرات الفرعية، تناول فيه الاستعدادات الكبيرة التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لتسهيل الحج على ضيوف الرحمن؛ ليؤدوا حجهم بيُسر وسهولة.
وأشاد "الحربي" بمستوى جاهزية المعسكرات الكشفية الفرعية في مشعرَيْ منى وعرفات، وفي مكة المكرمة، وتكامُل الخدمات كافة، وتوافر جميع الاحتياجات والمستلزمات لأبنائنا الكشافة والجوالة، معتبرًا ذلك أحد أهم أسباب نجاح المعسكرات تنظيميًّا وعمليًّا وتربويًّا، إضافة إلى الإسهام في معدل الإنتاجية وجودتها، وبما يتفق مع مؤشرات أداة التقييم العالمي جيسات GSAT التي مُنحت للجمعية للاستمرار بمعايير الجودة العالمية التي حددتها المنظمة الكشفية العالمية، ومن أهمها تجويد وتحسين الخدمات التي تقدمها لمنسوبيها في جميع المراحل، ومواكبتها المستجدات، وهو ما تطمح إليه الجمعية.
وناقش القائد العام للمعسكرات مع المجتمعين النقاط المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، مبينًا في ختام الاجتماع أن الجمعية تسعى مع الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام في إطار الدور الفاعل الذي تسلكه الجمعية بصفة عامة، والكشاف السعودي بصفة خاصة، أمام ضيوف الرحمن الذين قدموا من شتى بقاع الأرض.
خطط "الكشافة" في الحج تتضمن تسخير جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمنصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-01
أكد القائد العام لمعسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، الدكتور صالح بن رجاء الحربي، أن خطط جمعية الكشافة في الحج تتفق مع محور "مجتمع حيوي" في رؤية السعودية 2030، التي تضمنت تسخير الطاقات والإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن، وتوفير كل ما يلبي احتياجات ضيوف الرحمن، ويحقق تطلعاتهم.
جاء ذلك خلال ترؤسه مساء أمس بمعسكر الجمعية الرئيس في مشعر عرفات اجتماعًا لقادة المعسكرات الفرعية، تناول فيه الاستعدادات الكبيرة التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لتسهيل الحج على ضيوف الرحمن؛ ليؤدوا حجهم بيُسر وسهولة.
وأشاد "الحربي" بمستوى جاهزية المعسكرات الكشفية الفرعية في مشعرَيْ منى وعرفات، وفي مكة المكرمة، وتكامُل الخدمات كافة، وتوافر جميع الاحتياجات والمستلزمات لأبنائنا الكشافة والجوالة، معتبرًا ذلك أحد أهم أسباب نجاح المعسكرات تنظيميًّا وعمليًّا وتربويًّا، إضافة إلى الإسهام في معدل الإنتاجية وجودتها، وبما يتفق مع مؤشرات أداة التقييم العالمي جيسات GSAT التي مُنحت للجمعية للاستمرار بمعايير الجودة العالمية التي حددتها المنظمة الكشفية العالمية، ومن أهمها تجويد وتحسين الخدمات التي تقدمها لمنسوبيها في جميع المراحل، ومواكبتها المستجدات، وهو ما تطمح إليه الجمعية.
وناقش القائد العام للمعسكرات مع المجتمعين النقاط المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، مبينًا في ختام الاجتماع أن الجمعية تسعى مع الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام في إطار الدور الفاعل الذي تسلكه الجمعية بصفة عامة، والكشاف السعودي بصفة خاصة، أمام ضيوف الرحمن الذين قدموا من شتى بقاع الأرض.
01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
01:09 AM
قائد معسكرات الخدمة العامة: توفِّر كل ما يلبي احتياجاتهم ويحقق تطلعاتهم
أكد القائد العام لمعسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، الدكتور صالح بن رجاء الحربي، أن خطط جمعية الكشافة في الحج تتفق مع محور "مجتمع حيوي" في رؤية السعودية 2030، التي تضمنت تسخير الطاقات والإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن، وتوفير كل ما يلبي احتياجات ضيوف الرحمن، ويحقق تطلعاتهم.
جاء ذلك خلال ترؤسه مساء أمس بمعسكر الجمعية الرئيس في مشعر عرفات اجتماعًا لقادة المعسكرات الفرعية، تناول فيه الاستعدادات الكبيرة التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لتسهيل الحج على ضيوف الرحمن؛ ليؤدوا حجهم بيُسر وسهولة.
وأشاد "الحربي" بمستوى جاهزية المعسكرات الكشفية الفرعية في مشعرَيْ منى وعرفات، وفي مكة المكرمة، وتكامُل الخدمات كافة، وتوافر جميع الاحتياجات والمستلزمات لأبنائنا الكشافة والجوالة، معتبرًا ذلك أحد أهم أسباب نجاح المعسكرات تنظيميًّا وعمليًّا وتربويًّا، إضافة إلى الإسهام في معدل الإنتاجية وجودتها، وبما يتفق مع مؤشرات أداة التقييم العالمي جيسات GSAT التي مُنحت للجمعية للاستمرار بمعايير الجودة العالمية التي حددتها المنظمة الكشفية العالمية، ومن أهمها تجويد وتحسين الخدمات التي تقدمها لمنسوبيها في جميع المراحل، ومواكبتها المستجدات، وهو ما تطمح إليه الجمعية.
وناقش القائد العام للمعسكرات مع المجتمعين النقاط المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، مبينًا في ختام الاجتماع أن الجمعية تسعى مع الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام في إطار الدور الفاعل الذي تسلكه الجمعية بصفة عامة، والكشاف السعودي بصفة خاصة، أمام ضيوف الرحمن الذين قدموا من شتى بقاع الأرض.
، خطط "الكشافة" في الحج تتضمن تسخير جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن ،
المصدر : الخليج 365
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