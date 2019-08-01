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شهدت القرى الواقعة شمال محايل عصر أمس الأربعاء هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد الذي لم يشهد له مثيل في كِبَر حجمه؛ ما تسبب في تكسير زجاج عدد من المركبات، وقتل أعداد من المواشي بقرية المربع.
وتفصيلاً، قال السكان إن البَرَد تساقط بأحجام كبيرة؛ ما أدى إلى تضرر مركباتهم، وتكسُّر زجاجها، إضافة إلى تكسُّر لمبات الإنارة، وسقوط الأشجار. وأضافوا بأن البَرَد الكثيف قتل عددًا من المواشي، وألزم السكان منازلهم.
البَرَد يكسر زجاج السيارات ويقتل عددًا من المواشي بمربع محايلمحمد طيران الخليج 365 2019-08-01
شهدت القرى الواقعة شمال محايل عصر أمس الأربعاء هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد الذي لم يشهد له مثيل في كِبَر حجمه؛ ما تسبب في تكسير زجاج عدد من المركبات، وقتل أعداد من المواشي بقرية المربع.
وتفصيلاً، قال السكان إن البَرَد تساقط بأحجام كبيرة؛ ما أدى إلى تضرر مركباتهم، وتكسُّر زجاجها، إضافة إلى تكسُّر لمبات الإنارة، وسقوط الأشجار. وأضافوا بأن البَرَد الكثيف قتل عددًا من المواشي، وألزم السكان منازلهم.
01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
12:50 AM
تساقط بأحجام كبيرة بشكل غير مسبوق وألزم السكان منازلهم
شهدت القرى الواقعة شمال محايل عصر أمس الأربعاء هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد الذي لم يشهد له مثيل في كِبَر حجمه؛ ما تسبب في تكسير زجاج عدد من المركبات، وقتل أعداد من المواشي بقرية المربع.
وتفصيلاً، قال السكان إن البَرَد تساقط بأحجام كبيرة؛ ما أدى إلى تضرر مركباتهم، وتكسُّر زجاجها، إضافة إلى تكسُّر لمبات الإنارة، وسقوط الأشجار. وأضافوا بأن البَرَد الكثيف قتل عددًا من المواشي، وألزم السكان منازلهم.
، البَرَد يكسر زجاج السيارات ويقتل عددًا من المواشي بمربع محايل ،
المصدر : الخليج 365
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