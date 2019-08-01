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قدم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض واجب العزاء والمواساة في وفاة نويشي بن ثقل الشيباني - رحمه الله - ، خلال زيارة قام بها لمقر العزاء في قصر الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز .
وفي التفاصيل، دعا الأمير فيصل بن بندر، الله العلي القدير، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان .
وأعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وأسرة الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لأمير الرياض على تعازيه ومواساته داعينً الله أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته .
01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440 01:41 AM
خلال زيارة قام بها لمقر العزاء بقصر الأمير محمد بن عبدالرحمنأمير الرياض يقدم التعازي والمواساة لأسرة "نويشي الشيباني"
قدم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض واجب العزاء والمواساة في وفاة نويشي بن ثقل الشيباني - رحمه الله - ، خلال زيارة قام بها لمقر العزاء في قصر الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز .
وفي التفاصيل، دعا الأمير فيصل بن بندر، الله العلي القدير، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان .
وأعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وأسرة الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لأمير الرياض على تعازيه ومواساته داعينً الله أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته .
، أمير الرياض يقدم التعازي والمواساة لأسرة "نويشي الشيباني" ،
المصدر : الخليج 365
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