، أمير الرياض يقدم التعازي والمواساة لأسرة "نويشي الشيباني" ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال زيارة قام بها لمقر العزاء بقصر الأمير محمد بن عبدالرحمن

قدم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض واجب العزاء والمواساة في وفاة نويشي بن ثقل الشيباني - رحمه الله - ، خلال زيارة قام بها لمقر العزاء في قصر الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز .

وفي التفاصيل، دعا الأمير فيصل بن بندر، الله العلي القدير، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان .

وأعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وأسرة الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لأمير الرياض على تعازيه ومواساته داعينً الله أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته .

