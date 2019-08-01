، "الشبانة" يبحث مع رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية سبل تعزيز العلاقات الثنائية ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد حرص قيادة المملكة على دعم باكستان وشعبها وتطوير التعاون بشتى المجالات

استقبل رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية أسد قيصر، أمس الأربعاء، في مكتبه بمقر البرلمان الوطني في إسلام آباد وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة الذي يزور باكستان حاليًا.

وفي التفاصيل، بحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية في مختلف المجالات.

وأكد رئيس الجمعية عمق العلاقات الأخوية بين المملكة وباكستان، مشيرًا إلى وقوف البلدين جنبًا إلى جنب طوال العقود الماضية، مشيدًا بالدور الريادي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، واهتمامه ـ أيده الله ـ الخاص بتعزيز العلاقات الأخوية مع باكستان، مؤكدًا وقوف باكستان حكومة وشعبًا مع المملكة العربية السعودية.

وأشاد "قيصر" بإطلاق مبادرة "الطريق إلى مكة" في مطار إسلام الدولي، وعدها لفتة أخوية من جانب المملكة للتسهيل على الحجاج الباكستانيين، ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة المملكة لتوفير أفضل التسهيلات للحجاج والمسلمين حول العالم.

ونوه بالزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ إلى باكستان، موضحًا أنها أعطت العلاقات الثنائية دفعة قوية نحو الأمام.

وثمّن الجهود التي يبذلها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي في تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ووصفها بالمثالية للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب من التعاون.

من جانب آخر أكد وزير الإعلام تركي الشبانة حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز وتطوير العلاقات مع جمهورية باكستان، وتتطلع إلى تنويعها في شتى مجالات التعاون.

وقال: "إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ تولي اهتمامًا كبيرًا لعلاقتها مع باكستان، وستقف دائمًا مع الشعب الباكستاني، وحريصة على دعم باكستان وشعبها لتكون دولة ناجحة ومستقرة".

وعبّر أعضاء الجمعية الوطنية الباكستانية عن شكرهم وتقديرهم للمملكة العربية السعودية على وقوفها دائمًا مع باكستان في كل المحن والأوقات الصعبة، مؤكدين أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد أعضاء الجمعية أن العلاقات بين باكستان والمملكة تصب في صالح الأمة الإسلامية وتضمن وحدتها وتماسكها إلى جانب ضمان الأمن والاستقرار الإقليمي.

وحضر الاستقبال الوفد المرافق لوزير الإعلام وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي وعدد من أعضاء الجمعية الوطنية الباكستانية يمثلون مختلف الأحزاب السياسية.

