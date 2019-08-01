عروض العثيم خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس بتخفيضات كبيرة

تبدأ عروض العثيم السعودية للأسبوع الأول من شهر 8 غدًا الخميس الموافق واحد أغسطس وتمتد لمدة سبعة أيام كالعادة، حيث تنتهي يوم الأربعاء وتأتي التخفيضات تحت ذات الشعار الذي رفعته الأسواق المرة السابقة وهو مقاضيك الشهرية لدينا أوفر، وشملت العروض كعادتها جميع المنتجات التي تلقى رواجًا لدى السعوديين وأيضًا المقيمين، حيث تسعى شركة التجزئة ذات السمعة الجيدة في المملكة إلى إرضاء عملائها، والاستمرار في الحفاظ على الثقة الكبيرة التي تحظي بها لدى ملايين الزبائن والزائرين لفروعها المنتشرة في ربوع الوطن العربي.

عروض العثيم السعودية في الفترة من 1 إلى 7 أغسطس

حرصت أسواق العثيم على تواجد المنتجات الأساسية التي تتميز بها عن غيرها مثل لحم الغنم السواكني، والمكسرات مثل الكاجو واللوز والعدس الأحمر، والفواكه الطازجة والخبز المطحون الحار، ولكن الغريب في عروض العثيم هذه المرة هو تواجد منتجات الكعك والمعمور والبسكويت والبيتي فور، والتي ترتبط بعيد الفطر المبارك وقد تفاجأ العملاء بتواجد تلك المنتجات في مجلة العروض لهذا الأسبوع.

منتجات الألبان كانت متواجدة وحاضرة بماركاتها المتنوعة، ومن مميزات العرض كذلك طرح عدد من العلامات التجارية للأرز مثل زاد الوطن وباب القصر وفيكتو سيلا وأبو صفر وأيضًا أبو كاس.

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