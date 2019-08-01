جداره | كيفية استخدتم جدارة وشروطه وزارة الخدمة المدنية السعودية

جدارة هي منظومة التوظيف الألكتروني، وتساعد الباحثين عن العمل من المواطنين السعوديين فقط عن طريق التقديم من خلال الموقع على شبكة الأنترنت عن الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية المختلفة، وسنوافيكم بتفاصيل أكثر في هذا المقال عن جدارة المملكة العربية السعودية.

شروط استخدام جدارة

من الشروط اللازمة لاستخدام جداره أن يكون مستخدم الموقع سعودي الجنسية فقط، ويكون حاصلاً على درجة البكالوريوس فما فوق.

كيفية استخدام جداره

يجب إنشاء حساب على الموقع أو تسجيل الدخول في حالة إنشاء المستخدم لحساب، ثم يكمل الباحث عن الوظيفة عن طريق ملء بيانات السيرة الذاتية وبالنسبة للمؤهلات العلمية يضيف أو يعدل من هذه البيانات، ويمكنه بعد ذلك الإطلاع على الإعلانات عن الوظائف المناسبة له والتقديم عليها وانتظار نتيجة التوظيف.

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تفاصيل عن خدمة جداره

الخدمة على الموقع متوفرة على مدار أربع وعشرون ساعة خلال الأسبوع، ويمكن لمستخدمي الموقع الاستعلام عن أي بيانات في أي وقت يشاؤون، وأوقات العمل على جدارة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا.

الدعم وتصحيح الأخطاء على موقع جداره

تقدم وزارة الخدمة المدنية السعودية جميع خدماتها بطريقة سهلة وسلسة للمستخدمين، وأيضا تقدم دليل يوضح طريقة استخدام تلك الخدمات داخل كل خدمة، وفي حالة قيام المستخدم باتباع إجراءات خاطئة على جداره تظهر له رسالة خطأ لتوضيح الإجراء الذي يلزم اتباعه ليستكمل الخدمة بطريقة صحيحة.

وللمزيد من المعلومات عن الخدمات التي يقدمها جدارة يمكنكم الضغط على رابط موقع جدارة أو الاستعلام عبر جدارة تويتر ومتابعة الأخبار.