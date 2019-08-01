شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع قيادي حوثي كبير في قصف جوي مباغت لطائرات التحالف العربي ( الأسم ) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلن الجيش الوطني، الأربعاء 31 يوليو/تموز، مصرع قيادي بارز في ميليشيا الحوثي، على إثر غارة جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي، بمديرية كتاف شرقي محافظة صعدة (شمالي اليمن).
وبحسب موقع الجيش"سبتمبر نت" فإن مقاتلات التحالف العربي استهدفت، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، تجمعا للميليشيا في منطقة “العشاش”، بمديرية كتاف.
وقال موقع الجيش ان الغارة أسفرت عن مصرع قيادي حوثي بارز، مع عددا من مرافقيه.
كما استهدفت مقاتلات التحالف، آليات عسكرية تابعة للميليشيا كانت مخفية بين الأشجار الكثيفة في المنطقة ذاتها، مما أدى تدميرها ومصرع وجرح عدد من العناصر الحوثية.
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