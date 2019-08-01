شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن حقيقة استقالة نائب رئيس البرلمان اليمني " محسن باصره " ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق أحد نواب رئيس البرلمان اليمني عضويته في المجلس ، بحسب ما افاد به مصدر برلماني مطلع اليوم الاربعاء.

وقال المصدر لمأرب برس ان نائب رئيس مجلس النواب محسن باصرة (وهو قيادي في حزب الاصلاح بحضرموت) اعلن تعليق عضويته في البرلمان.

واوضح المصدر ان باصرة لم يستقيل كما يشاع، بل علق عضويته لاسباب تتعلق بتوفير خدمات لمحافظة حضرموت التي ينتمي اليها.

في ذات السياق رفع 54 عضوا في مجلس النواب خطابا موقعا باسمائهم الى رئيس البرلمان سلطان البركاني ، تضمن مطالبة الحكومة توفير الخدمات في حضرموت وتثبيت الامن في الوادي والصحراء .

وجاء في نص الخطاب : «الأخ رئيس مجلس النواب المحترم الإخوة اعضاء هيئة رئاسة المجلس المحترمون

تحية طيبة ، وبعد :

نحن اعضاء مجلس النواب المحددة اسمائنا أدناه ، نطالبكم بسرعة التواصل والتخاطب مع دولة رئيس مجلس الوزراء والحكومة وذلك بالإسراع في تنفيذ التوصيات المتعلقة بتوفير الكهرباء والخدمات الاخرى لمحافظة حضرموت وكذلك تثبيت الأمن في الوادي والصحراء .

وتقبلوا خالص تحياتنا»

والاعضاء الموقعون هم :

١- محسن البحر

٢- احمد البرطي

٣- اسحاق القحم

٤- عبدالرحمن العشبي

٥-حميد شعبين

٦-محسن باصره

٧- قاسم الكسادي

٨- صالح باعشر

٩- عبدالحميد حريز

١٠- علي الوافي

١١-علي حسن جيلان

١٢-ابراهيم شعيب الفاشق

١٣- علي حسين العنسي

١٤- عبدالرحمن معزب

١٥- صخر احمد الوجيه

١٦-د. مهدي علي عبدالسلام

١٧-عبدالملك القصوص

١٨- عبدالحميد سيف البتراء

١٩-عبدالكريم احمد السنيني

٢٠- عارف احمد الصبري

٢١- عبدالرزاق الهجري

٢٢-عبدالله النعماني

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٢٣- محمد مقبل الحميري

٢٤- عبدالوهاب امعوضه

٢٥-شوقي شمسان

٢٦-محمد ثابت العسلي

٢٧- فيصل الحبيشي

٢٨- محمد علي ياسر

٢٩- عبدالحميد محمد فرحان

٣٠- امين الصلوي

٣١- محمد نجيب الحزمي

٣٢- عبدالخالق عبده البركاني

٣٣-د. محمد يحى الشرفي

٣٤- زكريا الزكري

٣٥- د. صالح السنباني

٣٦- محمد الحزمي

٣٧- محمد النقيب

٣٨- محمد الحاج الصالحي

٣٩- مفضل الاباره

٤٠- صادق البعداني

٤١- زيد علي الشامي

٤٢- جعبل طعيمان

٤٣- عبدالسلام الدهبلي

٤٤- علي محمد الصعر

٤٥- محمد سيف عبداللطيف

٤٦- د. نجيب غانم

٤٧- عبدالخالق بن شيهون

٤٨- سالم منصور حيدره

٤٩- د. سمير خيري رضا

٥٠- عبده محسن محمد مهدي

٥١- شوقي القاضي

٥٢- فؤاد محمد عبد الكريم

٥٣- سلطان العتواني

٥٤- محمد ورق