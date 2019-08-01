شاهد ما فعلت موظفة سعودية في المطار وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا، لموظفة سعودية بالجوازات في أحد مطارات المملكة وهي تستقبل ضيوف الرحمن وتنهي إجراءاتهم. وأظهر المقطع الموظفة وهي تنهي إجراءات دخول حاجة تركية وترحب بها وتشرح لها الإجراءات باللغة التركية. وشهد المقطع تداولا واسعا بين المتابعين الذين عبروا عن افتخارهم بالموظفة وأشادوا بها لحسن استقبالها وترحيبها بالحجاج.

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