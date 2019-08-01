بالصور: بعد انقطاع دام لسنوات.. شركات الطيران الأمريكية تعاود رحلاتها إلى المملكة

استقبل مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، اليوم الأربعاء، أول رحلة لشركة طيران أمريكية تصل للمملكة منذ عام 1997م.

وكان في استقبال الطائرة – التي كانت تقل 168 مسافراً قادمين للحج – مدير عام المطار ووكيل وزارة الحج ومسؤول من القنصلية الأمريكية في جدة. وتتبع الرحلة شركة “ميامي إير”، وأقلعت باتجاه المملكة من مطار كولمبوس في ولاية أوهايو.

Advertisements