تركي بن طلال يُوجِّه بعلاج طفل شارك في “عسير كذا أجمل”

قدَّم أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، الدعوة للطفل معاذ الأحمري (10 سنوات) لزيارة غرفة العمليات الرئيسية في مبادرة «عسير كذا أجمل»، بعد أن تابع عبر غرفة العمليات تواجد الطفل ضمن الفرق الميدانية للمبادرة في مركز بللحمر، وأبلغه قائد الفرقة الميدانية عبر البث المباشر أن الطفل ترك موعده في المستشفى من أجل المشاركة.
ويُعاني معاذ من «سكر كبار السن»، ووجَّه الأمير تركي بن طلال مدير عام الشؤون الصحية بمتابعة حالته الصحية وتسهيل مواعيده وتوفير أفضل أنواع العلاج. ويرافق الطفل معاذ أمير المنطقة لحضور احتفال «رالي عسير».
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