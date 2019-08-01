‪ «الهلال الأحمر» يستقبل الحجاج بالورود والإرشادات الصحية بميناء جدة الإسلامي‬‬‬

استقبلت الفرق التوعوية لهيئة الهلال الأحمر السعودي، اليوم الأربعاء، وفود الحجاج القادمين عبر ميناء جدة الإسلامي بالورود والهدايا والإرشادات الصحية والتوعوية، الهادفة للحفاظ على سلامتهم.
ويأتي ذلك ضمن الحملة التي تقوم بها الهيئة لاستقبال وتوعية الحجاج القادمين من منافذ المملكة البحرية والجوية.
وعبّر ضيوف الرحمن عن شكرهم وتقديرهم لهيئة الهلال الأحمر على هذه المبادرة التي ترمز لحسن الضيافة وحفاوة الاستقبال، وامتنانهم لما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين لحجاج بيت الله الحرام من خدمات وتسهيلات لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.
وتأتى هذه المبادرة وفقًا لتوجيهات القيادة وتطلعات الحكومة في تقديم أرقى الخدمات وتوفير جميع التسهيلات اللازمة للحجاج؛ حيث تستمر حملة التوعية الصحية والتنظيمية للهيئة في كل من ميناء جدة الإسلامي ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الطائف الدولي، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.
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