اخبار السعوديه

وزير الإعلام يستعرض مع وزير خارجية باكستان العلاقات الثنائية بين البلدين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

التقى وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى باكستان.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي جرى بمقر وزارة الخارجية في إسلام آباد، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.

وأكد وزير الخارجية الباكستاني اهتمام بلاده بالعلاقات التاريخية والعريقة مع المملكة العربية ، وأن البلدين يتمتعان بتوافق الرؤى حول القضايا الإقليمية والعالمية المهمة.

وأشاد بالزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، إلى باكستان، مشيراً إلى أن تشكيل المجلس الأعلى للتنسيق بين المملكة وباكستان يعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين.

Advertisements

وأعرب وزير الخارجية الباكستاني عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على دعمها لباكستان في كل المحن والأوقات الصعبة.

من جانبه، أكد وزير الإعلام الأستاذ تركي الشبانة أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، تولي اهتماماً كبيراً لعلاقتها مع باكستان، وأنها حريصة على دعم باكستان وشعبها والوقوف معها لتكون دولة ناجحة ومستقرة.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، والوفد المرافق لوزير الإعلام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإعلام يستعرض مع وزير خارجية باكستان العلاقات الثنائية بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا