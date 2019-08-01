الاطلاع على أحكام الاستئناف الإدارية إلكترونيا

وتأتي هذه الخدمة تسهيلاً على المترافعين دون الحاجة للحضور الشخصي إلى مقر المحكمة التي أصدرت الحكم، موّفرة بذلك الوقت والجهد على المستفيدين.
وتندرج هذه الخدمة ضمن الإجراءات القضائية المدعومة إلكترونيًا في محاكم الاستئناف الإدارية بديوان المظالم، إلى جانب الخدمات التي تتيحها هذه المحاكم، وهي: إمكانية الاعتراض على الحكم الابتدائي، وفتح المحاضر وحفظها.
وكان ديوان المظالم قد أتاح قبل فترة زمنية إمكانية الاطلاع على نسخة إعلام الحكم الصادر من المحاكم الإدارية «الدرجة الأولى» بشكل إلكتروني، والآن وبعد اكتمال سلسلة عمله الإلكتروني يوفر هذه الخدمة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف الإدارية. كما يمكن للمستفيد أيضاً استخراج نسخة ورقية لنسخة إعلام الحكم الصادر من محاكم الاستئناف الإدارية.
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