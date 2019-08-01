قيادة الدوريات الأمنية لتأمين الحجاج

أعلن مساعدُ قائد قوات أمن الحج لدوريات الأمن اللواء عبدالعزيز المسعد، استحداث قيادة تعمل لأول مرة في حج العام هي قيادة الدوريات الأمنية، مبيناً خلال المؤتمر الثاني لأمن الحج الذي عُقد في مشعر منى بمقر الأمن العام، أمس، أن هذه القيادة تندرج منها 8 جهات، 5 منها عملت في الأعوام الماضية وهي: نقاط العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة ومداخلها ونقاط منع على مداخل جدة ومداخل الطائف، و3 نقاط مستحدثة ستعمل في موسم حج هذا العام وهي: قيادة المهام والإسناد الأمني وقوة خاصة لمكافحة الظواهر السلبية وقيادة المنطقة المركزية، مؤكدا أن جميع النقاط تعمل لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وأضاف المسعد أن أعمالهم تكمن في تحقيق الأمن ومنع الجريمة قبل وقوعها، منوها إلى أن هناك خطة أمنية وُضعت لمنع الدراجات النارية غير المصرح لها، مشددا على أنه سيتم معاقبة جميع المخالفين.

7 محطات

أكد قائد مهام شرطة الطائف قائد مركز البهيتة اللواء علي بن سليم العطوي، تجهيز مركز البهيتة الذي يشتمل على نقطتي الهدا والمحمدية على طريق الشفاء، وكذلك تخصيص 6 نقاط على امتداد الطريق إلى العاصمة المقدسة، 3 نقاط داخل الطائف، و3 على طريق الهدا والسيل والرياض، إضافة إلى نقطتي قرن المنازل ووادي محرم.

من جهته، كشف قائد مهام شرط العاصمة المقدسة اللواء فهد العصيمي أن من ضمن المهام متابعة القضايا ومكافحتها قبل ارتكابها وإحالة مرتكبيها للجهات المختصة، مشيرا إلى وجود قوة أمنية من ضباط وأفراد لتوزيع وتفويج حجاج بيت الله الحرام في المنطقة المركزية عبر 7 محطات للنقل، كما يتم العمل على تفكيك الحشود للحفاظ على أمن وسلامة ضيوف الرحمن، موضحا أن العام الماضي شهد نقل 41 مليون و862 ألف حاج، ومن المتوقع أن تكون هناك زيادة في الموسم الحالي تزيد عن 20%.

شوؤن الأمن

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كشف مساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون الأمن اللواء سعود الطريفي، عن محاور مهام عمل شوؤن الأمن بالحج عبر 3 قيادات هامة، منوها إلى أنه تم تفعيل نظام الأمن بشكل كامل لتغطية المشاعر المقدسة مع وجود 27 موقعاً ومستشفى لخدمة الحجاج.

الجهات الـ8

- 5 نقاط في العاصمة المقدسة والمشاعر ومداخل جدة والطائف

- 3 نقاط مستحدثة

- قيادة المهام والإسناد الأمني قوة مكافحة الظواهر السلبية قيادة المنطقة المركزية