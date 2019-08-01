قياس 50 خدمة لـ16 جهة حكومية في الحج

أعلن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» عن بدء عمليات القياس لرحلة الحج لهذا العام 1440، في دورته الثانية، مستهدفًا 50 خدمة تقدمها 16 جهة حكومية لحجاج بيت الله الحرام من داخل المملكة وخارجها؛ بهدف معرفة مستوى رضا الحجاج عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم خلال رحلة أدائهم الفريضة وحتى انتهائهم منها، إلا أن نتائج أداء الأجهزة الحكومية ستكون سرية تتطلع عليها الجهات العليا وأصحاب القرار فقط.

3 أدوات

أوضح المدير العام المكلف لمركز «أداء» المهندس إبراهيم نياز في مؤتمر صحفي أمس أن المركز اعتمد لحج هذا العام 3 أدوات لقياس رضا المستفيدين، هي: «الاستبيانات الميدانية، المتسوق الخفي، منصة وطني» حيث يهدف المركز من خلال أداة الاستبيانات إلى التواصل مع المستفيدين والحجاج بشكل مباشر للإجابة عن مجموعة من الأسئلة المتعلقة برحلة الحج، ومدى استفادتهم من الخدمات الحكومية المقدمة لهم، وسيُنفذ المركز أكثر من 7500 استبيان.

واعتمد المركز أداتي قياس جديدتين تتمثل في «المتسوق الخفي» ومنصة «وطني» حيث سيوفد المركز عددًا من المتسوقين الخفيين لأداء الحج؛ للتحقق من امتثال الجهات الحكومية في تقديم الخدمات للحجاج لـ31 موقعاً مختلفاً، والاطلاع عن كثب على تجربة الحاج والواقع الفعلي لتقديم الخدمة ومخرجاتها ومستوى أداء الموظفين لها.

8 لغات

استحدثت منصة وطني الإلكترونية مؤخراً، واعتُمدت كأداة من أدوات القياس في حج هذا العام لقياس مستوى رضا الحجاج وتمكينهم من تقييم الخدمات الحكومية وفق أفضل الممارسات التقنية الحديثة، وبجانب اللغة العربية تضم المنصة 8 لغات أخرى يستهدف المركز من خلالها الوصول إلى المستفيدين من ضيوف الرحمن بمختلف جنسياتهم وأعراقهم، حيث يعتزم المركز إرسال رسائل نصية للحجاج تتجاوز 15 مليون رسالة في خمس مراحل من مراحل الحج، وهي: «مرحلة القدوم، مرحلة عرفة ومزدلفة، مرحلة منى، مرحلة زيارة المدينة المنورة، المرحلة الأخيرة المغادرة» لتمكينهم من تقييم الخدمات الحكومية المقدمة لهم منذ عزمهم على أداء الحج مروراً بالخدمات المساندة وتنقلاتهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة وانتهاء بمغادرتهم.

مراحل أساسية

أكد نياز أن قياس رضا ضيوف الرحمن عن الخدمات الحكومية المقدمة يتمحور حول مراحل أساسية لجميع الخدمات التي يحصل عليها الحاج لأداء فريضة الحج، وتشتمل المراحل الأساسية على «الحصول على تأشيرة أو تصريح للحج سواءً لحجاج الداخل أو الخارج، وتجربة السفر إلى مكة المكرمة والمغادرة منها، والتنقل والخدمات المساندة في مكة المكرمة خلال أداء مناسك الحج، إضافة إلى زيارة الحاج للمسجد النبوي والخدمات المساندة المقدمة في المدينة المنورة، وصولاً إلى مغادرة حجاج الداخل والخارج مع انتهاء موسم الحج».

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وأضاف أن تلك المراحل الرئيسة يندرج من خلالها قياس أكثر من 50 خدمة يقدمها 16 جهازاً حكومياً مختلفاً خلال موسم الحج في كل من: «مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الطائف»، ويتبع المركز معايير محددة للقياس تستند على منهجية واضحة صُممت وفق أفضل الممارسات العالمية.

يذكر أن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» حكومي مستقل يرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويرأس مجلس إدارته ولي العهد، ويهدف إلى قياس أداء الأجهزة العامة في أهدافها الإستراتيجية وبرامج رؤية المملكة 2030، إضافة إلى قياس جودة الخدمات الحكومية ورضا المستفيدين عنها.

أدوات قياس رضا المستفيدين

01 الاستبيانات الميدانية

02 المتسوق الخفي

03 منصة وطني

04 قياس 50 خدمة تقدمها 16 جهة حكومية