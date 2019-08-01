5G في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

«اليوم من أسعد أيام حياتي، وأنا أرى الخطوات الأولى لطموحنا في أن تكون منطقة مكة المكرمة ذكية». بهذه الكلمات ردّ مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، على وعد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، بأن تكون مكة وجدة والطائف مدناً ذكية في عام 2022 كمرحلة أولى.

جاء ذلك لدى تدشين الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة خدمة الجيل الخامس في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتقديم خدمات نوعية لضيوف الرحمن في موسم الحج لهذا العام، والمرحلة الثانية من مبادرة «حج ذكي» التي تستهدف تقديم خدمات مبتكرة لحجاج بيت الله الحرام من خلال عددٍ من التطبيقات والمنصات التي تقدم خدمات رقمية وتوعية، إذ عبر الأمير خالد الفيصل، عن سعادته بتدشين هذه المنظومة التقنية، لافتاً إلى أن مثل هذه الخدمات ستساهم في تيسير رحلة ضيوف الرحمن.

برامج مستحدثة

قدّم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات تقريراً مفصلاً تضمن استعدادات الوزارة والبرامج المستحدثة لموسم حج هذا العام، وفي مقدمتها ما قامت به الوزارة ممثلةً في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركات الاتصالات من تعزيزات للشبكة وتجهيزات تقنية وبشرية لاستيعاب أفواج الحجيج التي تتوافد على المشاعر المقدسة، إضافةً إلى استعراض الخطة التشغيلية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب الاستعدادات الفنية والتقنية.

سرعة فائقة

نوَّهَ الوزير السواحه إلى أن تدشين مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة لتقنية الجيل الخامس 5G في مكة المكرمة يعني استحداث 37 محطة للجيل الخامس موزعة على المنطقة المركزية وفي المشاعر المقدسة، حيث ستعمل هذه الشبكة إضافة إلى شبكات الجيل الرابع على تحقيق أعلى درجات التغطية والسرعة الفائقة التي ستسهم بدورها في إثراء التجربة الرقمية لضيوف الرحمن، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي يبذلها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والمتزامنة مع جهود كافة القطاعات الحكومية والخاصة ذات الصلة التي تأتي جميعها بهدف تقديم أفضل الوسائل التي من شأنها أن تيسر لضيوف الرحمن تأدية مناسكهم.

خدمات نوعية

يأتي إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «حج ذكي» امتداداً للجهود المبتكرة للوزارة في موسم حج العام الماضي التي وصلت إلى أكثر من 96 مليون في العالم العربي، ولامست أكثر من 250 ألف حاج، حيث ضمت المبادرة هذا العام خدمات نوعية تشتمل على منصة تدريب تطوعيه لتدريب الطامحين والعاملين في خدمة الحجاج، ومنصة واقع افتراضي لتدريب حجاج الخارج على أداء المناسك، إضافة إلى منصة لتطبيقات الهواتف الذكية تسهل على حجاج بيت الله الاستفادة من عددٍ من التطبيقات خلال رحلتهم الإيمانية.

مبادرة حج ذكي

- استغلال أفضل الوسائل للتيسير على ضيوف الرحمن.

- تضم خدمات رقمية وقائمةً بأبرز التطبيقات التفاعلية.

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- بدء مرحلة جديدة في رحلة التحول الرقمي لرؤية 2030.

- توفير العدد الكافي من الأبراج والتجهيزات وخدمات الإنترنت عالي السرعة.

- تمكين الحجاج والزائرين من الاستفادة من مختلف الخدمات «اتصال وإنترنت».

التطبيقات التفاعلية

- تحديد المناسك مباشرة

- مساعدة الحاج في خطوات انتقاله بين المشاعر

- إرشادات وأدلة تقنية

- تطبيقات صحية

- تطبيقات حكومية