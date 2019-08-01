25 متدربة في دورة الإرشاد المهني بأبوعريش

نفّذت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش، مساء أمس، دورة تدريبية بعنوان «الإرشاد المهني والإعداد النفسي لسوق العمل»، وذلك بقاعة التدريب النسائية في مقر اللجنة.

وشملت الدورة التي شاركت فيها 25 متدربة، عددا من المحاور المتخصصة حول التأهيـل والإرشاد المهني للفتيات، وآلية اكتشاف المتدربة لقدراتها الشخصية ومهاراتها واهتماماتها الشخصية، وكيفية اكتشاف الخيارات المهنية في سوق العمل، واختيار المجالات المهنية المناسبة، والتخطيط الجيد للنجاح، وجملة من النصائح والتوجيهات لتهيئة الفتيات لسوق العمل.