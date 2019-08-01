25 متدربة في دورة الإرشاد المهني بأبوعريش

وشملت الدورة التي شاركت فيها 25 متدربة، عددا من المحاور المتخصصة حول التأهيـل والإرشاد المهني للفتيات، وآلية اكتشاف المتدربة لقدراتها الشخصية ومهاراتها واهتماماتها الشخصية، وكيفية اكتشاف الخيارات المهنية في سوق العمل، واختيار المجالات المهنية المناسبة، والتخطيط الجيد للنجاح، وجملة من النصائح والتوجيهات لتهيئة الفتيات لسوق العمل.
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