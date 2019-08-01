20 ملياراً حجم الاستثمارات المطلوب ضخها في المباني التعليمية

قدّرت شركة تطوير المباني في التعليم حجم الاستثمارات المطلوب ضخها في بناء المباني التعليمية بنحو 20 مليار ريال تقريباً، كما توقعت الشركة أن يتوفر أكثر من 5700 فرصة استثمارية للقطاع الخاص في المباني التعليمية في عام 2020، من بينها: 4629 فرصة لافتتاح مدارس أهلية، و1000 فرصة لافتتاح رياض الأطفال.

وشددت شركة تطوير المباني في سياق دراسة «فرص الاستثمار العقاري في المباني التعليمية» على أنها تستهدف زيادة نسبة الطلبة في التعليم الأهلي بالمملكة من 17% إلى 25% في عام 2020. ولفتت إلى أهمية إيجاد مبانٍ تعليمية جديدة؛ لتغطية الطلب الحالي المتوقع من خلال النمو السكاني، كما أن الاشتراطات الجديدة لوزارة التعليم فرضت على المدارس الأهلية توفير بيئة تعليمية مناسبة أهم أركانها أن يكون المبنى تعليمياً، كما أن العديد من المدارس المشغلة في مبانٍ غير تعليمية يتعين عليها الانتقال إلى مبانٍ تعليمية أو إغلاقها.

وأضافت الشركة أنه يتم الموازنة بين العرض والطلب عن طريق المبادرات الحكومية، وزيادة التركيز من خلال الإصلاحات والاستثمارات المختلفة في هذا القطاع الذي يشهد فرصَ نمو كبيرة، كما أن القطاع يجذب المستثمرين ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع التعليم.

فرص استثمارية تأجيرية:

- أراضٍ للمرافق التعليمية

- مبانٍ لتشغيل المرافق التعليمية

- أراضٍ لبناء رياض الأطفال

- مبانٍ لتشغيل رياض الأطفال

حجم الفرص المتوقعة 2020

- التعليم الخاص (ذوو الإعاقة): 100 مدرسة 11962 طالباً.

- المدارس الأهلية: 4629 مدرسة 78079 طالباً وطالبة.

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- رياض الأطفال: 1000 مدرسة 225000 طالب وطالبة.

مبادرة إشراك القطاع الخاص

المرحلة الأولى 300 مدرسة

1. طرح أراضي المجموعة الأولى: 60 مدرسة في جدة ومكة المكرمة.

2. المجموعة الثانية: عدة مدارس في جميع أنحاء المملكة.

3. بناء - صيانة - نقل BMT.

المرحلة الثانية 1200 مدرسة

1. عدة مراحل في أنحاء المملكة (مجموعة مناطق).

2. بناء - صيانة - نقل BMT.

3. استكشاف النماذج المحتملة الأخرى: نظام القسيمة، البناء والتشغيل، نقل «الملكية».