مقر ضيافة لذوي الشهداء بالمسارحة

افتتح محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي، أمس، مقر ضيافة أسر الشهداء بمستشفى أحد المسارحة الذي نفذته الشؤون الصحية بالتعاون مع لجنة الشهداء بالقوات المسلحة، بحضور مدير عام صحة جازان الدكتور عبدالله النجمي، والعميد محمد مطر العتيبي من القوات المسلحة.

ويتكون المقر من استراحة متكاملة بمجلس كبير، ومَهجع به عدد من الأسرة ومستلزمات الضيافة لذوي المصاب أو الشهيد إلى حين استكمال إجراءات نقل الجثمان أو تماثل المصاب للشفاء.