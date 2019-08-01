80 ممارسا صحيا يواجهون عوائق في الرخص

كشف الأمين العام لغرفة الأحساء الدكتور إبراهيم آل الشيخ مبارك، أمس، عن استقبال فريق تابع للهيئة السعودية للتخصصات الصحية طلبات نحو 80 ممارسا صحياً «ذكور، وإناث» في مقر غرفة الأحساء، واجهوا عوائق تقنية في إصدار وتجديد رخص الممارسين الصحيين «الإلكتروني»، والتعامل مع الموقع الإلكتروني الجديد لتلك الخدمة، ممن لديهم طلبات في الهيئة مضى عليها أكثر من أسبوعين. وقال مبارك لـ«دوت الخليج»: جرى حل ومعالجة ما نسبته 90% من المتقدمين من قِبل فريق الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ضمن مبادرة الهيئة: «تستاهل نجيك»، لتخفيف العبء على الممارسين الصحيين للذهاب إلى المقر الرئيسي للهيئة، وفتح باب التواصل مع المنشآت الصحية، وتيسير تقديم كل الخدمات لجميع الممارسين الصحيين، منها خدمة «تواصل» وبرنامج «ممارس بلس»، علاوة على تذليل كل الصعوبات والإشكالات التي تواجه الممارسين الصحيين بالأحساء، لافتا إلى أنه يجري حاليا استكمال طلبات الممارسين الصحيين الآخرين، مبيناً أن استضافة الغرفة لفريق الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وذلك في إطار تعاون الغرفة ولجانها القطاعية مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.



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