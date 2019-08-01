فاعلات خير يطلقن 7 سجناء بجازان

بمبادرةٍ من بعض فاعلات الخير في مدينة جدة، نجحت جهود لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» بمنطقة جازان في تفريج كربةِ 7 من النزلاء السعوديين الموقوفين في السجن العام بمدينة جازان وسجون محافظتي ضمد والدرب، بموجب قرارات حبس نهائية صادرة من محاكم التنفيذ على خلفية مطالبات مالية لعجزهم عن الوفاء بها في المواعيد المتفق عليها. وبحسبِ رئيس اللجنة علي بن موسى زعلة، فقد تم رصد ودراسة هذه الحالات من خلال المتابعة الميدانية لأوضاع النزلاء الغارمين بالتعاون مع المختصين بإدارة سجون المنطقة، وبعد التأكد من إعسارهم جرى التواصل مع إحدى الشخصيات النسائية الفاعلة في مجال العمل التطوعي في محافظة جدة التي تولت التنسيق مع المتبرعات، وتحويل المبالغ اللازمة لتسديد المديونيات المترتبة بحقهم بقيمة إجمالية 200 ألف ريال.



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