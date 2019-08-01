جوازات الشرقية تستعد لإجازة العيد

كثفت إدارة جوازات المنطقة الشرقية جهودها لاستقبال الحجاج القادمين عبر منافذها الدولية البرية والجوية والبحرية من خلال رفع الطاقة التشغيلية لإدارة الجوازات ودعمها بالعناصر البشرية المدربة على أحدث التقنيات في استخدام أنظمة الجوازات الإلكترونية، وذلك لإنهاء إجراءات حجاج بيت الله الحرام القادمين، كما كشف المتحدث الإعلامي لجوازات الشرقية العقيد معلا العتيبي، أنه تم دعم المنافذ بأجهزة الحاسب الآلي الحديثة والمتطورة التي تمكن العاملين على منصات الجوازات من إنهاء إجراءات الحجاج بكل يسر وسهولة في فترة زمنية لا تتجاوز 40 ثانية لكل مسافر. كما أعدت جوازات المنطقة الشرقية قوة بشرية وتقنية لإنهاء الإجراءات وتيسير العمل أثناء إجازة العيد.



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