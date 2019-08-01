البلديات تسند رقابة البقالات في القرى لمراكز الرعاية الصحية

جاء ذلك في سياق لائحة اشتراطات البقالات والتموينات والأسواق المركزية المحدّثة، التي اعتمدها وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي أول من أمس، حيث أكدت الوزارة أنها تختص بمراقبة تنفيذ البنود الخاصة بها والمسؤوليات المرتبطة بالمراكز الوظيفية، في جميع الأماكن، ما عدا الأماكن التابعة لرئاسة الحرس الوطني ووزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التعليم، ومدينة الحجاج أو أي وزارة أو جهة أخرى، فتقوم الإدارات المختصة في هذه الجهات بمراقبة تنفيذ اللائحة.
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