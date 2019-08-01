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البلديات تسند رقابة البقالات في القرى لمراكز الرعاية الصحية

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أسندت وزارة الشؤون البلدية والقروية مهمة مراقبة البقالات والتموينات في القرى والمناطق التي لا توجد بها بلديات أو مجمعات قروية، إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة، إذ من المقرر أن تقوم تلك المراكز الصحية من خلال ممارسة أعمالها المتعلقة بالصحة العامة، بإبلاغ أقرب جهة تابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية بأي مخالفات لهذه الاشتراطات لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ذلك.

جاء ذلك في سياق لائحة اشتراطات البقالات والتموينات والأسواق المركزية المحدّثة، التي اعتمدها وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي أول من أمس، حيث أكدت الوزارة أنها تختص بمراقبة تنفيذ البنود الخاصة بها والمسؤوليات المرتبطة بالمراكز الوظيفية، في جميع الأماكن، ما عدا الأماكن التابعة لرئاسة الحرس الوطني ووزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التعليم، ومدينة الحجاج أو أي وزارة أو جهة أخرى، فتقوم الإدارات المختصة في هذه الجهات بمراقبة تنفيذ اللائحة.


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