الصافي يتفقد الخدمات الصحية بمنفذ الرقعي

تفقد مدير الشؤون الصحية بحفرالباطن ناصر بن راشد الصافي، جاهزية مركز المراقبة الصحي بمنفذ الرقعي الحدودي بمقره الجديد الذي تم افتتاحه مؤخراً، واطلع على الخدمات التي ستقدم لحجاج بيت الله الحرام القادمين من دولة الكويت. ووجه الرصافي بتكثيف الجهود والرقي بالخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن. من جانبها كشفت صحة حفرالباطن أنه تم تكليف 38 فرداً من الكوادر الفنية والإدارية ما بين أطباء استشاريين، وممرضين ومراقبين وبائيات، وكذلك أطباء عموم، وصيادلة، وعدد من الإداريين من أجل الارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للحجاج، مشيرة إلى أن مركز المراقبة الصحي بمنفذ الرقعي يؤدي دورًا وقائيًّا وعلاجيًّا وإسعافيا، إضافة إلى التوعية والتثقيف الصحي للحجاج والعاملين بالمنافذ، ووصولاً إلى تقديم الرعاية الطبية للمرضى وكبار السن من ضيوف الرحمن، كما تم تجهيز سيارات إسعافات لنقل الحالات المرضية إلى المستشفيات، مؤكدة أن جميع هذه الخدمات تقدم للحجاج على مدار الساعة. وبينت المديرية أن مراكز المراقبة الصحية في منافذ دخول الحجاج تعد خط دفاع لمنع الأسباب المؤدية لانتقال الأمراض المعدية، وذلك عبر تطبيق بعض الإجراءات الاحترازية على القادمين للحج وامتعتهم ووسائل النقل، حيث يتم التأكد من تطبيق جميع الاشتراطات الصحية على الحجاج القادمين للمملكة، مبينة أن جميع المراكز الصحية بمحافظة حفرالباطن التي يبلغ عددها 40 مركزا صحيا تقدم تطعيمات الحمى المخية الشوكية ولقاح الإنفلونزا الموسمية لراغبي الحج والعاملين بالقطاعات الحكومية المختلفة المكلفين بالمنافذ والمشاعر المقدسة، مؤكدة بأنها تنفذ خطة صحية متكاملة تم إعدادها مبكراً للارتقاء بأداء العاملين لتحقيق أفضل مستوى من الأداء للخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن منذ قدومهم وحتى مغادرتهم.



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