أعلنت لجنة مهرجان التمور الثالث بمنطقة الباحة، والمقام بمحافظة العقيق لهذا العام 1440، عن مسابقة تصميم أفضل شعار للمهرجان للعام الحالي، حيث سيتم منح الفائز جائزه قدرها 1500 ريال. واشترطت لجنة المهرجان، أن يكون الشعار معبرا عن شخصية المهرجان، وأن يتصف بالبساطة والإبداع والأناقة، وأن يتصف بإمكانية تنفيذه في جميع وسائل الإعلان وتضمينه (الدروع والميداليات والهدايا والتيشرتات) لمهرجان التمور الثالث. كما اشترطت ألا يكون مقتبسا من أي شعار آخر تم تنفيذه على مستوى المنطقة أو المناطق الأخرى، وأن يكون قابلا للتصغير والتكبير، وأن يكون واضحا في أي استخدام.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جائزة لأفضل تصميم شعار لمهرجان التمور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.