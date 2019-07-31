

مكة المكرمة 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واس

أكد قائد عام معسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور صالح بن رجاء الحربي، أن خطط جمعية الكشافة في الحج تتفق مع محور "مجتمع حيوي" في رؤية المملكة 2030 ، التي تضمنت تسخير الطاقات والإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن، وتوفير كل ما يلبي احتياجات ضيوف الرحمن ويحقق تطلعاتهم.

جاء ذلك خلال ترؤسه مساء اليوم بمعسكر الجمعية الرئيس في مشعر عرفات اجتماعاً لقادة المعسكرات الفرعية, تناول فيه الاستعدادات الكبيرة التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لتسهيل الحج على ضيوف الرحمن وليؤدوا حجهم بيسر وسهولة.

وأشاد الحربي بمستوى جاهزية المعسكرات الكشفية الفرعية في مشعري منى وعرفات وفي مكة المكرمة، وتكامل الخدمات كافة وتوفر جميع الاحتياجات والمستلزمات لأبنائنا الكشافة والجوالة , عاداً ذلك أحد أهم أسباب نجاح المعسكرات تنظيمياً وعملياً وتربوياً، بالإضافة إلى الإسهام في معدل الإنتاجية وجودتها وبما يتفق مع مؤشرات أداة التقييم العالمي " جيسات

GSAT " التي منحت للجمعية، بالاستمرار بمعايير الجودة العالمية التي حددتها المنظمة الكشفية العالمية، ومن أهمها تجويد وتحسين الخدمات التي تقدمها لمنسوبيها في جميع المراحل ، ومواكبتها للمستجدات وهو ماتطمح إليه الجمعية.

وناقش قائد عام المعسكرات مع المجتمعين النقاط المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، مُبيناً في ختام الاجتماع أن الجمعية تسعى مع الجهات المعنية

لتقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام، في إطار الدور الفاعل الذي تسلكه الجمعية بصفة عامة والكشاف السعودي بصفة خاصة أمام ضيوف الرحمن الذين قدموا من شتى بقاع الأرض .

// انتهى //

00:29ت م

0267





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / قائد معسكرات الخدمة العامة بالكشافة يلتقي بقيادات المعسكرات الفرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.