السعودية اليوم / أبناء الأمير بندر بن عبدالعزيز يستقبلون المعزين في وفاة والدهم - رحمه الله



الرياض 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وأصحاب السمو الملكي أبناء وأحفاد الأمير بندر بن عبدالعزيز - رحمه الله - في قصر الأمير بندر بالرياض مساء اليوم المعزين من أصحاب السمو الملكي الأمراء، والفضيلة والمعالي، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة وجموع المواطنين، الذين قدموا تعازيهم ومواساتهم في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - .

كما استقبل أصحاب السمو الملكي الأمراء ، سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة مبعوث رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين ونائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي بن

محسن بن صالح ورئيس مجلس وزراء الجمهورية اليمنية الدكتور معين بن عبدالملك بن سعيد الذين قدموا العزاء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز - رحمه الله - .

وأعرب أصحاب السمو الملكي الأمراء عن شكرهم وتقديرهم للجميع على ما عبروا عنه من مشاعر صادقة ، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.

// انتهى //

23:54ت م

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