السعودية اليوم / وزير الإعلام يلتقي المساعدة الخاصة لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الإعلام



إسلام آباد 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واس

التقى معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة اليوم في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى باكستان، معالي المساعدة الخاصة لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الإعلام الدكتورة فردوس عاشق أعوان في مكتبها بإسلام آباد.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة العربية

وأكدت الدكتور فردوس أهمية وضع استراتيجية مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الإعلام.

وقالت:" إن الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير

وأضافت أن الشعب الباكستاني يكن الحب والاحترام لقيادة وشعب المملكة العربية السعودية.

من جانبه قال معالي الأستاذ تركي الشبانة :" إن المملكة تولي اهتماماً كبيراً لعلاقاتها مع باكستان، ولديها رغبة في تعزيز التعاون الثنائي في مجال الإعلام ".

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي.

//انتهى//

23:44ت م

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إسلام آباد 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واسالتقى معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة اليوم في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى باكستان، معالي المساعدة الخاصة لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الإعلام الدكتورة فردوس عاشق أعوان في مكتبها بإسلام آباد.وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان في مجال الإعلام.وأكدت الدكتور فردوس أهمية وضع استراتيجية مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الإعلام.وقالت:" إن الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى باكستان قد أسهمت في تطوير العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين".وأضافت أن الشعب الباكستاني يكن الحب والاحترام لقيادة وشعب المملكة العربية السعودية.من جانبه قال معالي الأستاذ تركي الشبانة :" إن المملكة تولي اهتماماً كبيراً لعلاقاتها مع باكستان، ولديها رغبة في تعزيز التعاون الثنائي في مجال الإعلام ".حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي.//انتهى//23:44ت م0262

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