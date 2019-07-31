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الجيش اليمني يسقط طائرة استطلاع حوثية جنوب الحديدة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أسقطت القوات اليمنية المشتركة في الحديدة غرب البلاد، اليوم الأربعاء، طائرة استطلاع مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي في سماء مديرية الدريهمي.
وقالت مصادر عسكرية: إن طائرة الاستطلاع الحوثية كانت تحلق في سماء الدريهمي جنوب الحديدة، وتحاول رصد وتصوير المواقع العسكرية قبل أن يتمكن جنود القوات المشتركة من استهدافها وإسقاطها.
وكثفت الميليشيات الحوثية تحركاتها التصعيدية باتجاه مديرية الدريهمي في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة وسائر المحاور والمناطق في المدينة وجنوبها، محاولةً تحقيق تقدم عبر هجمات وتسللات بكثافة نارية باستخدام القصف المدفعي والصاروخي والأسلحة المختلفة.
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