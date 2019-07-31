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2019-07-31 بشرى سارة من جود الإسكان للأسر غير القادرة على السداد متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلنت منصة جود الإسكان عن إتاحة خيار دعم الإيجار للأسر التي لم تتمكن من سداد أجرة المسكن؛ لظروف خارجة عن إرادتهم. وأضافت المنصة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنها أتاحت خيار دعم الإيجار للأسر التي لم تتمكن من سداد أجرة المسكن بسبب الوفاة أو السجن أو المرض المقعد عن العمل، أو ضعف القدرة المادية، أو صدور حكم تنفيذي بحق رب الأسرة.









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