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2019-07-31 هذا السلوك قد يتسبب في وفاة مريض القلب متابعات الخليج 365 - الرياض حذر الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من العنف والضرب ضد مرضى القلب. Advertisements وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي: إن الضرب المبرح لشخص لديه مرض قلب يشكل 30% من أسباب الوفيات خلال الشِّجار. وقال: “مؤلم جدًّا لأي طبيب أن يرى آثار العنف المنزلي على أحد المرضى، ويجب ألا يسكت، بل يتخذ الخطوات التي تساعد ذلك المريض بالتنسيق مع إدارة المستشفى الذي يعمل فيه”.









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